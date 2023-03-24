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Зеленський провів перестановки у складі РНБО

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Україна, П'ятниця 24 березня 2023 20:11
Зеленський провів перестановки у складі РНБО Фото: президент України Володимир Зеленський (president-gov-ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 березня, президент України Володимир Зеленський видав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Згідно з указом президента у персональному складі РНБО затвердили віце-прем'єр-­міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Крім того, указ передбачає виведення Павла Рябікіна зі складу Ради національної безпеки та оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 20 березня Верховна рада України відправила Рябікіна у відставку.

Крім того, за даними РБК-Україна, Рябікін продовжить кар'єру на дипломатичному фронті.

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Володимир Зеленський РНБО Війна Росії проти України
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