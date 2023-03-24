Зеленський провів перестановки у складі РНБО
Сьогодні, 24 березня, президент України Володимир Зеленський видав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Згідно з указом президента у персональному складі РНБО затвердили віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова
Крім того, указ передбачає виведення Павла Рябікіна зі складу Ради національної безпеки та оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 20 березня Верховна рада України відправила Рябікіна у відставку.
Крім того, за даними РБК-Україна, Рябікін продовжить кар'єру на дипломатичному фронті.
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