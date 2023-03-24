ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский провел перестановки в составе СНБО

Новина українською →
Украина, Пятница 24 марта 2023 20:11
Зеленский провел перестановки в составе СНБО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president-gov-ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский издал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Согласно указу президента в персональном составе СНБО утвердили вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Кроме того, указ предусматривает вывод Павла Рябикина из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, сегодня Зеленский создал военную администрацию в оккупированном Северодонецке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский СНБО Война России против Украины
NEWS
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию