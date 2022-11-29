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Зеленський провів перемовини з Шольцем: що обговорили

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Київ, Вівторок 29 листопада 2022 17:13
Зеленський провів перемовини з Шольцем: що обговорили Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Однією з там обговорень стала співпраця у питанні захисту України від атак росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Twitter.

"Провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Подякував за підтримку ініціативи Grain from Ukraine. Також обговорили реалізацію української "формули миру" та співпрацю щодо захисту України від російського ракетного терору", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше у Німеччині відмовилися передавати Україні системи ППО Patriot після відповідної пропозиції Польщі. Там заявили, що ЗРК можуть бути розташовані лише на території країн НАТО.

Також ми писали, що уряд Німеччини готує новий пакет допомоги для України після масштабних пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

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