ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский провел переговоры с Шольцем: что обсудили

Новина українською →
Киев, Вторник 29 ноября 2022 17:13
Зеленский провел переговоры с Шольцем: что обсудили Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Одной из там обсуждений стало сотрудничество в вопросе защиты Украины от атак россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за поддержку инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили реализацию украинской "формулы мира" и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, ранее в Германии отказались передавать Украине системы ПВО Patriot после соответствующего предложения Польши. Там заявили, что ЗРК могут быть расположены только на территории стран НАТО.

Также мы писали, что правительство Германия готовит новый пакет помощи для Украины после масштабных повреждений критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Олаф Шольц ракетный удар
NEWS
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России