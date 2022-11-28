Зеленський провів перемовини з прем'єром Нідерландів: обговорили оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Однією з тем обговорень була оборонна співпраця між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.
"Обговорили з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте стійку оборонну співпрацю. Радий був почути, що наступного року підтримка України тільки зростатиме", - розповів Зеленський.
Також президент зазначив, що він обговорив з Рютте українську "формулу миру" та перехід України до енергозберігаючих технологій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 листопада Нідерланди оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли танки.
Також ми писали, що парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсором тероризму, а її дії в Україні названі тероризмом.
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