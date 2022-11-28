Зеленский провел переговоры с премьером Нидерландов: обсудили оборонное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте. Одной из тем обсуждений было оборонное сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

"Обсудили с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте устойчивое оборонное сотрудничество. Рад был услышать, что в следующем году поддержка Украины будет только расти", - рассказал Зеленский.

Также президент отметил, что он обсудил с Рютте украинскую "формулу мира" и переход Украины к энергосберегающим технологиям.