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Зеленский провел переговоры с премьером Нидерландов: обсудили оборонное сотрудничество

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте. Одной из тем обсуждений было оборонное сотрудничество между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Обсудили с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте устойчивое оборонное сотрудничество. Рад был услышать, что в следующем году поддержка Украины будет только расти", - рассказал Зеленский.

Также президент отметил, что он обсудил с Рютте украинскую "формулу мира" и переход Украины к энергосберегающим технологиям.

Напомним, ранее стало известно, что 4 ноября Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли танки.

Также мы писали, что парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия в Украине названы терроризмом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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