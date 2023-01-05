Зеленський провів переговори з прем'єром Іспанії: передав оборонні потреби України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Сторони, зокрема, обговорили оборонні потреби нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Розповів про виклики на фронті. Передав оборонні потреби України. Продовжую консолідувати підтримку партнерів перед наступною зустріччю "Рамштайн", - написав Зеленський за підсумками розмови.
Нагадаємо, раніше король Іспанії Філіп VI закликав продовжити підтримку українських біженців.
Також ми писали, що президент України сьогодні, 5 січня, провів переговори з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.
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