Ердоган провів переговори із Зеленським: запропонував посередництво Туреччини

Президент України Володимир Зеленський та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову. Однією з тем обговорень було посередництво Анкари у питанні миру між РФ та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

Як зазначає видання, під час перемовин лідери двох країн обговорили надання Україні гуманітарної допомоги та підтримки для відновлення енергетичної інфраструктури.

"Під час зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе завдання сприяння та посередництва у встановленні міцного миру між Росією та Україною", - пише Hurriyet.

Також, за інформацією видання, турецький лідер заявив про готовність його країни зробити дипломатичний внесок для прискорення вирішення проблеми, що виникла навколо Запорізької АЕС, а також підтвердив продовження роботи з обміну полоненими між Україною та Росією.

Оновлено 17:10

Зеленський також підтвердив переговори з турецьким лідером.

"Поговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Торкнулися тем безпекової співпраці, зокрема щодо ЗАЕС - загарбників там не повинно бути, обміну військовополоненими, розвитку зернової угоди. Був радий почути, що Туреччина готова брати участь у реалізації нашої "формули миру" , - написав голова української держави у Twitter.