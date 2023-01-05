Зеленский провел переговоры с премьером Испании: передал оборонные нужды Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны, в частности, обсудили оборонные нужды нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Рассказал о вызовах на фронте. Передал оборонные нужды Украины. Продолжаю консолидировать поддержку партнеров перед следующей встречей "Рамштайн", - написал Зеленский по итогам разговора.

Напомним, ранее король Испании Филипп VI призвал продолжить поддержку украинских беженцев.

Также мы писали, что президент Украины сегодня, 5 января, провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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