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Зеленский провел переговоры с премьером Испании: передал оборонные нужды Украины

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Киев, Четверг 05 января 2023 19:24
Зеленский провел переговоры с премьером Испании: передал оборонные нужды Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны, в частности, обсудили оборонные нужды нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Рассказал о вызовах на фронте. Передал оборонные нужды Украины. Продолжаю консолидировать поддержку партнеров перед следующей встречей "Рамштайн", - написал Зеленский по итогам разговора.

Напомним, ранее король Испании Филипп VI призвал продолжить поддержку украинских беженцев.

Также мы писали, что президент Украины сегодня, 5 января, провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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