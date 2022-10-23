Зеленський провів переговори з головою МВФ: що обговорювали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Вдячний за 1,3 млрд доларів надзвичайної допомоги. Україна робитиме максимум, щоб гідно пройти моніторингову програму МВФ і якнайшвидше перейти до нової", - додав він.

За його словами, під час бесіди обговорили важливість координаційної платформи донорів України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ планує запуск моніторингової програми для України . РБК-Україна писала, що це означає.

Також ми зібрали експертні думки щодо того, якою може бути нова програма МВФ для України.

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