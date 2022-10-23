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Зеленський провів переговори з головою МВФ: що обговорювали

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Київ, Неділя 23 жовтня 2022 19:06
Зеленський провів переговори з головою МВФ: що обговорювали Фото: Кристаліна Георгієва та Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

За його словами, під час бесіди обговорили важливість координаційної платформи донорів України.

"Вдячний за 1,3 млрд доларів надзвичайної допомоги. Україна робитиме максимум, щоб гідно пройти моніторингову програму МВФ і якнайшвидше перейти до нової", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ планує запуск моніторингової програми для України . РБК-Україна писала, що це означає.

Також ми зібрали експертні думки щодо того, якою може бути нова програма МВФ для України.

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Володимир Зеленський МВФ
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