Якою буде нова програма України з МВФ: думки експертів

Місія Міжнародного валютного фонду у новому складі у жовтні розпочне переговори з урядом України щодо нової програми. І це, як очікується, буде ширша програма співпраці з МВФ.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Утримати фінансовий фронт. Або чому Україні потрібна нова програма МВФ ".

Як зазначається у матеріалі, завдання програми - підтримати Україну у найближчі кілька років. Але поки що формат програми та загальний обсяг кредиту остаточно не погоджено. У Мінфіні поки що уникають конкретики з цього питання.

Виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський вважає, що деяка затримка з початком роботи над новою програмою МВФ пов'язана з тим, що на рівні експертів та країн-акціонерів фонду було неможливо узгодити формат програми.

В умовах війни практично неможливо спрогнозувати зміни фінансових та економічних показників, наголосив Вишлінський. Відповідно до правил стандартних кредитних програм МВФ (EFF та Stand-by), за якими Україна зазвичай кредитувалася, потрібно встановлювати цільові маяки для підтвердження ефективності програми. Саме їхнє виконання і дозволить збільшити розмір програми від того, що є зараз, до рівня, необхідного Україні.

Прецеденту кредитувати країну, яка веде повномасштабну війну, у МВФ не було. Тому й виникли складнощі. У серпні представники української влади провели низку переговорів із колегами з деяких найбільших акціонерів МВФ (США, Німеччина, Франція, Великобританія).

Вишлінський припускає, що саме тоді обговорювалися питання формату нової програми. "У даному випадку потрібне якесь політичне рішення чи нове технічне рішення. Тобто або проаналізувати, чи можна фінансувати Україну лише за існуючими умовами МВФ, чи модернізувати, чи навіть створювати нові інструменти", - зазначив експерт.

"Поки що точно неясно, про що домовилися в результаті. Ані у МВФ, ані в уряді і НБУ цю тему поки не коментують ні публічно, ні в робочому порядку. Але, напевно, загальне розуміння про нову програму вже є - і про суму, і про формат, інакше про початок роботи місії не заявляли б", - наголошується в матеріалі.