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Зеленский провел переговоры с главой МВФ: что обсуждали

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Киев, Воскресенье 23 октября 2022 19:06
Зеленский провел переговоры с главой МВФ: что обсуждали Фото: Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

По его словам, в ходе беседы обсудили важность координационной платформы доноров Украины.

"Благодарен за 1,3 млрд долларов чрезвычайной помощи. Украина будет делать максимум, чтобы достойно пройти мониторинговую программу МВФ и как можно быстрее перейти к новой", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ планирует запуск мониторинговой программы для Украины. РБК-Украина писало, что это означает.

Также мы собрали экспертные мнения о том, какой может быть новая программа МВФ для Украины.

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Владимир Зеленский МВФ
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