Зеленський провів в Одеській області нараду щодо негоди: які рішення

Президент України Володимир Зеленський в Одеській області провів нараду. На ній обговорили наслідки негоди та їх ліквідацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook .

"Нарада щодо ліквідації наслідків негоди в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Полтавській і Черкаській областях. Рятувальники, комунальники, поліціянти та нацгвардійці - усі прилучилися до ліквідації. Надано допомогу водіям та пасажирам автомобілів, які застрягли на дорогах", - зазначив президент.

На нараді були присутні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника Офісу президент Олексій Кулеба, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як зазначив Зеленський, триває ремонт котельні в Одесі, які була пошкоджена внаслідок негоди. Одеська ОВА допоможе місту.

Також глава держави доручив прискорити роботи з відновлення електропостачання та збільшити кількість ремонтних бригад і техніки.

Візит Зеленського

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Одеської області. Глава держави провів нараду з військовими, обговорив ситуацію у Чорному морі, захист "зернового коридору" та посилення протиповітряної оборони.

Негода в Одеській області

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, через що частину доріг перекрили повністю або частково. За добу снігова погода знеструмила в Одеській області понад 2 тисячі населених пунктів.

Додамо, що синоптики прогнозують новий циклон в Україні. Друга хвиля опадів, ймовірно, прийде в Україну вже сьогодні, 29 листопада.