Зеленский провел в Одесской области совещание по непогоде: какие решения

Президент Украины Владимир Зеленский в Одесской области провел совещание. На ней обсудили последствия непогоды и их ликвидацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook .

"Совещание по ликвидации последствий непогоды в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черкасской областях. Спасатели, коммунальщики, полицейские и нацгвардейцы - все приобщились к ликвидации. Оказана помощь водителям и пассажирам автомобилей, которые застряли на дорогах", - отметил президент.

На совещании присутствовали министр внутренних дел Игорь Клименко, министр обороны Рустем Умеров, замглавы Офиса президент Алексей Кулеба, министр энергетики Герман Галущенко, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Как отметил Зеленский, продолжается ремонт котельной в Одессе, которая была повреждена в результате непогоды. Одесская ОВА поможет городу.

Глава государства также поручил ускорить работы по восстановлению электроснабжения и увеличить количество ремонтных бригад и техники.

Визит Зеленского

Напомним, сегодня, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Одесскую область. Глава государства провел совещание с военными, обсудил ситуацию в Черном море, защиту "зернового коридора" и усиление противовоздушной обороны.

Непогода в Одесской области

Напомним, 26 ноября Одесскую область накрыла непогода, из-за чего часть дорог перекрыли полностью или частично. За сутки снеговая погода обесточила в Одесской области более 2 тысяч населенных пунктов.

Добавим, что синоптики прогнозируют новый циклон в Украине. Вторая волна осадков, по всей вероятности, придет в Украину уже сегодня, 29 ноября.