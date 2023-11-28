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Насувається новий циклон. В Україні очікується друга хвиля сильних вітрів та хуртовин

Укрїна , Вівторок 28 листопада 2023 16:12
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Насувається новий циклон. В Україні очікується друга хвиля сильних вітрів та хуртовин Фото: погода в Україні 29 листопада суттєво погіршиться (РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 29 листопада, в Україні очікується друга хвиля негоди, яку принесе новий циклон. Йтимуть значні опади, українців просять бути обережними та по можливості залишатися вдома.

Детально про прогноз на завтра - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувались такі джерела: синоптик Наталка Діденко та ДСНС України (Facebook).

Погода в Україні

"У більшості областей очікується ускладнення погодних умов - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі. Поділ опадів на сніг чи дощ, як завжди - як температура повітря скаже", - пише синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначає, що знов варто очікувати на сильний вітер зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду. Напрямок - південно-східний з переходом на західний.

Температура повітря вночі очікується в межах 0-5 градусів морозу, вдень потепліє до +2+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше - 0-4 градуси морозу.

У південній частині України вночі +2+6, вдень +7+14 градусів.

Попередження від рятувальників

Водночас у ДСНС України зауважують, що в західних областях вночі очікуються хуртовини, на дорогах ожеледиця.

В Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях йтиме сильний сніг.

В Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, в Сумській та Харківській областях вдень значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь на дорогах.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці йтимуть значні дощі.

Погода в Києві

"Київ завтра також потрапить у сферу впливу південного циклону, який назвали Oliver", - продовжує Діденко.

Основна хвиля негоди припаде на найближчу ніч: у столиці мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, а вдень опади поступово слабшатимуть і припинятимуться.

Вітер в Києві із південно-східного перейде на західний, знову очікується сильним, зі штормовими поривами.

Найближчої ночі 0-2 морозу, а завтра вдень потепліє до +2 тепла.

"30-го листопада негода відступить, навіть визиратиме сонечко, буде морозно вночі, вдень близько нуля", - підсумувала синоптик.

Наслідки попередньої негоди в Україні

Нагадаємо, в Україну 26-27 листопада прибув потужний циклон з півдня, який приніс сильний вітер, дощ та сніг. Місцями утворилися перемети заввишки у два метри.

Вчора через негоду в Україні в 16 областях були знеструмлені населені пункти, а на 14 автодорогах перекрили рух транспорту. Люди опинилися в сніговій пастці на дорогах, а до ліквідації наслідків вже залучали навіть військову техніку.

Станом на ранок 28 листопада стало відомо, що через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали, серед них є діти.

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