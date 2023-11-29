Зеленський приїхав в Одеську область. Головні теми - "зерновий коридор" і ППО

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Одеської області. Головна мета поїздки глави держави - захист регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook та Офіс президента.

"Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань", - зазначив президент.

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Андрія Гнатова. Обговорили взаємодію з Повітряними силами та роботу мобільних вогневих груп для посилення ППО.

Зеленський також заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо ситуації у Чорному морі. Зокрема, про блокування Росією вільного судноплавства. Були обговорені кроки протидії російському мінуванню та захисту "зернового коридору".

Командувач повітряного командування "Південь" Дмитро Карпенко доповів про ППО Одеської області для прикриття Одеси, інфраструктури, "зернового коридору" та військових бригад.

Крім того, глава держави зустрівся з українського захисниками, які стоять на обороні півдня нашої країни.

"Сьогодні поспілкувався з воїнами, які захищають Південь України, вручив їм державні нагороди. Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей", - додав Зеленський.

Військові натомість презентували Зеленському настінний годинник, зроблений з елементів збитої російської крилатої авіаційної ракети Х-555.

Ситуація в Одеській області

Нагадаємо, що Одеська область стала однією з головною ціллю ворога після того, як РФ вийшла з "зернової угоди". Окупанти обстрілюють портову інфраструктуру, а з приходом холодів і енергосистему.

Ця ніч не стала винятком. У ніч на 29 листопада окупанти випустили 21 ударний дрон і 3 керовані авіаційні ракети Х-59 по Україні. Майже всі ворожі цілі були знищені. ППО працювала в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що протиповітряну оборону Одеси посилять. Про це уже домовились з партнерами.