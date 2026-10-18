Зеленський провів нові переговори з командою Трампа: про що домовилися

За словами глави держави, він провів телефонні перемовини зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"Мир приходить тільки завдяки силі і співпраці, що будується на довірі. Все зі свого боку для цього робимо і для того, щоб позиція Америки була сильною та допомагала наблизити мир, якого всі, окрім Росії, чекають уже понад чотири з половиною роки", - наголосив Зеленський.

За словами президента, цього разу у центрі уваги були результати зустрічі української та американської команд у Флориді.

Глава держави також зауважив, що робота його представників та спецпосланців Дональда Трампа триває безперервно.

"Готуємо також наступні кроки у дипломатії. Постійно інформуємо партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, і питання ППО. Саме від позиції Америки тут багато чого залежить. Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат", - наголосив Зеленський