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Зеленский провел новые переговоры с командой Трампа: о чем договорились

18:24 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина и США готовят новые дипломатические шаги, которые помогут приблизить завершение российской войны.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы государства, он провел телефонные переговоры со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Мир приходит только благодаря силе и сотрудничеству, которые строятся на доверии. Все со своей стороны для этого делаем и для того, чтобы позиция Америки была сильной и помогала приблизить мир, которого все, кроме России, ждут уже более четырех с половиной лет", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, на этот раз в центре внимания были результаты встречи украинской и американской команд во Флориде.

Глава государства также отметил, что работа его представителей и спецпосланников Дональда Трампа продолжается беспрерывно.

"Готовим также следующие шаги в дипломатии. Постоянно информируем партнеров о реальной ситуации с российскими обстрелами, которые не прекращаются ни на минуту, и о вопросах ПВО. Именно от позиции Америки здесь многое зависит. Украина и дальше готова работать конструктивно, честно и на реальный результат", - подчеркнул Зеленский.

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