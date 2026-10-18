Зеленский провел новые переговоры с командой Трампа: о чем договорились

По словам главы государства, он провел телефонные переговоры со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Мир приходит только благодаря силе и сотрудничеству, которые строятся на доверии. Все со своей стороны для этого делаем и для того, чтобы позиция Америки была сильной и помогала приблизить мир, которого все, кроме России, ждут уже более четырех с половиной лет", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, на этот раз в центре внимания были результаты встречи украинской и американской команд во Флориде.

Глава государства также отметил, что работа его представителей и спецпосланников Дональда Трампа продолжается беспрерывно.

"Готовим также следующие шаги в дипломатии. Постоянно информируем партнеров о реальной ситуации с российскими обстрелами, которые не прекращаются ни на минуту, и о вопросах ПВО. Именно от позиции Америки здесь многое зависит. Украина и дальше готова работать конструктивно, честно и на реальный результат", - подчеркнул Зеленский.