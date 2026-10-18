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США три доби не надавали Україні дані про балістичні атаки РФ, - Зеленський

17:37 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
США три доби не надавали Україні дані про балістичні атаки РФ, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Україна не отримувала від США розвідувальні дані про заплановані балістичні атаки Росії три доби поспіль.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням NBC News.

За словами глави держави, Україна отримує важливі розвіддані від багатьох своїх союзників, зокрема європейських.

Однак інформацію про майбутні балістичні атаки у своєму розпорядженні мають лише Сполучені Штати.

"Лише США мають ці унікальні дані і вони повідомляють нас, коли Росія використає балістичні ракети. Ми не отримували дані про балістичні атаки протягом трьох діб", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що наразі процес обміну розвідданими зі Штатами, зокрема й щодо російських балістичних атак, врешті відновився.

"Ми дуже вдячні за це... Тепер це працює", - наголосив президент України.

На тлі останніх подій він висловив надію, що президент США Дональд Трамп все одно залишиться на боці України, або ж принаймні займе нейтральну позицію.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський підтвердив, що американська влада попереджала його про можливість зупинки обміну розвідданими, якщо Україна не припинить удари по нафтопереробних заводах у Росії.

Що цікаво, сам Дональд Трамп публічно стверджував, що "допомагає" Україні і, мовляв, не зупиняв обмін розвідданими.

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