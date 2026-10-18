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США відновили обмін розвідданими з Україною, - Зеленський

15:28 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
США відновили обмін розвідданими з Україною, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Процес обміну розвідувальними даними між США та Україною знову відновився.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами глави держави, США відновили обмін розвідувальними даними після того, як він був заблокований на "певний період часу".

Водночас Зеленський не розкрив додаткових подробиць.

Він лише додав, що вже наступного тижня може відбутися нова зустріч із командою президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.

Що відомо про рішення США щодо України

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа попереджала про можливість зупинки обміну розвідданими, якщо Україна не припинить удари по нафтопереробних заводах у Росії.

Трохи пізніше чиновники США пояснили відсутність попередження про пуски російської балістики по Києву 12 жовтня "поганою погодою".

Американські ЗМІ писали, що наразі глава Білого дому "розлючений" і може зупинити обмін розвідданими з Україною у будь-який момент.

Також повідомлялося, що директор ЦРУ Джон Реткліфф відмовляє Трампа від цього рішення.

На тлі останніх подій у Європейській комісії заявили, що не бачать ознак припинення обміну розвідданими США з Україною.

Сам Трамп запевняв, що "допомагає" Україні і, мовляв, не зупиняв обмін розвідданими.

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