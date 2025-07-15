Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим: озвучив перші цілі нового уряду

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Обговорили перші кроки оновленого уряду.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.
За словами Зеленського, на нараді вони деталізували завдання на наступні шість місяців.
"Головне - збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України", - заявив Зеленський.
Він також вважає, що необхідно провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал України. Мова йшла і про забезпечення повного виконання програм соціальної підтримки українців.
"Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду", - підкреслив президент.
Як повідомляло РБК-Україна, зміна уряду України відбудеться цього тижня. Зокрема вчора Зеленський запропонував першій віцепрем'єрці Юлії Свириденко очолити уряд. У випадку, якщо Верховна Рада підтримає призначення вона замінить на цій посаді Дениса Шмигаля, який очолював уряд найдовше в історії України - з березня 2020 року. Сам Шмигаль, за словами Зеленського, очолить Міністерство оборони.
Крім того, заплановані зміни у структурі уряду: планується об'єднання трьох міністерств - Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології.
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