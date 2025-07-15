Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим: озвучив перші цілі нового уряду

За словами Зеленського, на нараді вони деталізували завдання на наступні шість місяців.

"Головне - збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України", - заявив Зеленський.

Він також вважає, що необхідно провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал України. Мова йшла і про забезпечення повного виконання програм соціальної підтримки українців.

"Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду", - підкреслив президент.