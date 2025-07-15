Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым: озвучил первые цели нового Кабмина

По словам Зеленского, на совещании они детализировали задачи на следующие шесть месяцев.

"Главное - увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контрактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины", - заявил Зеленский.

Он также считает, что необходимо провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал Украины. Речь шла и об обеспечении полного выполнения программ социальной поддержки украинцев.

"Определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства", - подчеркнул президент.