Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым: озвучил первые цели нового Кабмина

Фото: Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым (president.gov.ua )

Президент Владимир Зеленский провел сегодня совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым. Обсудили первые шаги обновленного правительства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам Зеленского, на совещании они детализировали задачи на следующие шесть месяцев. "Главное - увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контрактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины", - заявил Зеленский. Он также считает, что необходимо провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал Украины. Речь шла и об обеспечении полного выполнения программ социальной поддержки украинцев. "Определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства", - подчеркнул президент.