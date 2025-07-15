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Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым: озвучил первые цели нового Кабмина

Вторник 15 июля 2025 13:36
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Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым: озвучил первые цели нового Кабмина Фото: Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым (president.gov.ua )
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел сегодня совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым. Обсудили первые шаги обновленного правительства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам Зеленского, на совещании они детализировали задачи на следующие шесть месяцев.

"Главное - увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контрактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины", - заявил Зеленский.

Он также считает, что необходимо провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал Украины. Речь шла и об обеспечении полного выполнения программ социальной поддержки украинцев.

"Определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства", - подчеркнул президент.

Смена правительства

Как сообщало РБК-Украина, смена правительства Украины состоится на этой неделе. В частности вчера Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство. В случае, если Верховная Рада поддержит назначение она заменит на этом посту Дениса Шмыгаля, который возглавлял правительство дольше всех в истории Украины - с марта 2020 года. Сам Шмыгаль, по словам Зеленского, возглавит Министерство обороны.

Кроме того, запланированы изменения в структуре правительства: планируется объединение трех министерств - Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.

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Владимир Зеленский Михаил Федоров Юлия Свириденко Война в Украине
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