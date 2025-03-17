Зеленський провів нараду з Умєровим й Гнатовим, визначив для обидвох ключові завдання

Під час наради було обговорено ситуацію на фронті, а також взаємодію з партнерами Києва щодо гарантій безпеки для України.

Умєров

Міністерству оборони визначено завдання сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні

"Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні - у відповідній зустрічі військових представників", - відзначив президент.

Фото: Зеленський провів нараду з Умєровим й Гнатовим (t.me/V_Zelenskiy_official)

Гнатов

Генеральному штабу Збройних сил України (ЗСУ) визначено завдання прискорити формування корпусної системи в Силах оборони й провести аудит актуальних потреб бойових бригад.

"Потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі", - додав він.