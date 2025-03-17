Зеленський провів нараду з Умєровим й Гнатовим, визначив для обидвох ключові завдання

Президент Володимир Зеленський під час наради визначив ключові завдання для голови Міністерства оборони Рустема Умєрова й начальника Генерального штабу Андрія Гнатова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.
Під час наради було обговорено ситуацію на фронті, а також взаємодію з партнерами Києва щодо гарантій безпеки для України.
Міністерству оборони визначено завдання сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні
"Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні - у відповідній зустрічі військових представників", - відзначив президент.
Фото: Зеленський провів нараду з Умєровим й Гнатовим (t.me/V_Zelenskiy_official)
Генеральному штабу Збройних сил України (ЗСУ) визначено завдання прискорити формування корпусної системи в Силах оборони й провести аудит актуальних потреб бойових бригад.
"Потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі", - додав він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 16 березня, Зеленський призначив Гнатова новим начальником Генерального штабу ЗСУ.
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