Зеленский провел совещание с Умеровым и Гнатовым, определил для обоих ключевые задачи

Во время совещания обсуждалась ситуация на фронте, а также взаимодействие с партнерами Киева по гарантиям безопасности для Украины.

Умеров

Министерству обороны определена задача сформировать команду, которая будет заниматься взаимодействием с партнерами по деталям необходимой Украине системы безопасности и внедрению решений, которые принимаются на военно-политическом уровне

"Уже на этой неделе сформированная команда должна принять участие в работе в Лондоне - в соответствующей встрече военных представителей", - отметил президент.

Фото: Зеленский провел совещание с Умеровым и Гнатовым (t.me/V_Zelenskiy_official)

Гнатов

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) определена задача ускорить формирование корпусной системы в Силах обороны и провести аудит актуальных потребностей боевых бригад.

"Нужно максимальное обеспечение бригад для устойчивости наших позиций как на фронте, так и в дипломатической работе", - добавил он.