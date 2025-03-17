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Зеленский провел совещание с Умеровым и Гнатовым, определил для обоих ключевые задачи

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский во время совещания определил ключевые задачи для главы Министерства обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Во время совещания обсуждалась ситуация на фронте, а также взаимодействие с партнерами Киева по гарантиям безопасности для Украины.

Умеров

Министерству обороны определена задача сформировать команду, которая будет заниматься взаимодействием с партнерами по деталям необходимой Украине системы безопасности и внедрению решений, которые принимаются на военно-политическом уровне

"Уже на этой неделе сформированная команда должна принять участие в работе в Лондоне - в соответствующей встрече военных представителей", - отметил президент.

Фото: Зеленский провел совещание с Умеровым и Гнатовым (t.me/V_Zelenskiy_official)

Гнатов

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) определена задача ускорить формирование корпусной системы в Силах обороны и провести аудит актуальных потребностей боевых бригад.

"Нужно максимальное обеспечение бригад для устойчивости наших позиций как на фронте, так и в дипломатической работе", - добавил он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 16 марта, Зеленский назначил Гнатова новым начальником Генерального штаба ВСУ.

Подробнее об истории и карьерном пути Гнатова, - читайте в нашем авторском материале.

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