ua en ru
Пн, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський провів нараду з Умєровим й Гнатовим, визначив для обидвох ключові завдання

Понеділок 17 березня 2025 14:43
UA EN RU
Зеленський провів нараду з Умєровим й Гнатовим, визначив для обидвох ключові завдання Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський під час наради визначив ключові завдання для голови Міністерства оборони Рустема Умєрова й начальника Генерального штабу Андрія Гнатова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Під час наради було обговорено ситуацію на фронті, а також взаємодію з партнерами Києва щодо гарантій безпеки для України.

Умєров

Міністерству оборони визначено завдання сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні

"Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні - у відповідній зустрічі військових представників", - відзначив президент.

Зеленський провів нараду з Умєровим й Гнатовим, визначив для обидвох ключові завдання

Фото: Зеленський провів нараду з Умєровим й Гнатовим (t.me/V_Zelenskiy_official)

Гнатов

Генеральному штабу Збройних сил України (ЗСУ) визначено завдання прискорити формування корпусної системи в Силах оборони й провести аудит актуальних потреб бойових бригад.

"Потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 16 березня, Зеленський призначив Гнатова новим начальником Генерального штабу ЗСУ.

Детальніше про історію та кар'єрний шлях Гнатова, - читайте в нашому авторському матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Міністерство оборони України Рустем Умєров Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Сибіга: Вже обговорюємо деталі розміщення військового контингенту в Україні
Сибіга: Вже обговорюємо деталі розміщення військового контингенту в Україні
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Ахтем Чийгоз: Крим – більше не курорт і не військова база, а транзитна територія