Зеленський провів нараду щодо вчорашнього російського удару по Херсону: що відомо

"Доповідь щодо російського удару по Херсону вчора: на жаль, один працівник поліції загинув - лейтенант Ігор Місюня, Кіровоградське ГУНП. Мої співчуття рідним і близьким... Чотири людини постраждали, із них двоє - хлопці-поліцейські, усім надано необхідну допомогу", - повідомив Зеленський

За даними глави держави, усі служби наразі працюють над відновленням енергозабезпечення Херсона.

"Учора 70% міста залишилося без електрики. Критична інфраструктура заведена на генератори. Поступово відновлюють нормальну роботу. Постачання газу Херсону відновлено", - сказав президент.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, вчора російські терористи масовано обстрілювали Херсон та область. Відомо, що за добу окупанти 161 раз атакували регіон різними видами зброї. По Херсону ворог випустив 90 снарядів.

Внаслідок обстрілів загинули три людини, 16 - поранені.

Зокрема, вчора російська армія вдарила по евакуаційному потягу у Херсоні. Поранено кількох співробітників "Укрзалізниці", пошкоджено вокзал та рухомий склад. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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