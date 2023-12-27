Зеленский провел совещание по вчерашнему российскому удару по Херсону: что известно

"Доклад по поводу российского удара по Херсону вчера: к сожалению, один работник полиции погиб - лейтенант Игорь Мисюня, Кировоградское ГУНП. Мои соболезнования родным и близким... Четыре человека пострадали, из них двое - ребята-полицейские, всем оказана необходимая помощь", - сообщил Зеленский

По данным главы государства, все службы работают над восстановлением энергообеспечения Херсона.

"Вчера 70% города осталось без электричества. Критическая инфраструктура заведена на генераторы. Постепенно возобновляется нормальная работа. Поставки газа Херсону возобновлены", - сказал президент.

Обстрел Херсона

Напомним, вчера российские террористы массированно обстреливали Херсон и область. Известно, что за сутки оккупанты 161 раз атаковали регион разными видами оружия. По Херсону враг выпустил 90 снарядов.

В результате обстрелов погибли три человека, 16 - ранены.

В частности, вчера российская армия ударила по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников "Укрзализныци", повреждены вокзал и подвижной состав. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.