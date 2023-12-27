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Зеленський провів нараду щодо вчорашнього російського удару по Херсону: що відомо

Україна, Середа 27 грудня 2023 20:04
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Зеленський провів нараду щодо вчорашнього російського удару по Херсону: що відомо Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко щодо вчорашнього російського удару по Херсону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Доповідь щодо російського удару по Херсону вчора: на жаль, один працівник поліції загинув - лейтенант Ігор Місюня, Кіровоградське ГУНП. Мої співчуття рідним і близьким... Чотири людини постраждали, із них двоє - хлопці-поліцейські, усім надано необхідну допомогу", - повідомив Зеленський

За даними глави держави, усі служби наразі працюють над відновленням енергозабезпечення Херсона.

"Учора 70% міста залишилося без електрики. Критична інфраструктура заведена на генератори. Поступово відновлюють нормальну роботу. Постачання газу Херсону відновлено", - сказав президент.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, вчора російські терористи масовано обстрілювали Херсон та область. Відомо, що за добу окупанти 161 раз атакували регіон різними видами зброї. По Херсону ворог випустив 90 снарядів.

Внаслідок обстрілів загинули три людини, 16 - поранені.

Зокрема, вчора російська армія вдарила по евакуаційному потягу у Херсоні. Поранено кількох співробітників "Укрзалізниці", пошкоджено вокзал та рухомий склад. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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