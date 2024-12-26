Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону

"Сьогодні ж багато уваги було і щодо внутрішніх питань - тих рішень, тих новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну", - сказав Зеленський.

За його словами, головна задача на сьогодні - створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців працювати в Україні та "робити для України більше потенціалу, щоб бути на рівних у глобальній конкуренції".

Президент зазначив, що український народ довів свою сміливість і може продемонструвати світові свою можливість відновлюватися та відбудовуватися з руїн.

"Я провів сьогодні нараду щодо цього - були віцепрем’єр-міністри Чернишов, Федоров та Кулеба, команда Офісу. Ми готуємося на завтра ще розмови з представниками українського бізнесу - про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання", - розповів Зеленський.