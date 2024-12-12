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В уряді зайнялись питанням повернення українців з Німеччини, які виїхали під час війни

Україна, Четвер 12 грудня 2024 10:15
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В уряді зайнялись питанням повернення українців з Німеччини, які виїхали під час війни Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр України Денис Шмигаль сподівається, що всі українці, які виїхали до Німеччини під час війни, повернуться в країну. Вже зроблені перші кроки в цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Так, за його словами, уряд "абсолютно зацікавлений у поверненні в нашу країну всіх українців, які виїхали в перші дні війни або після неї".

"Всім українським біженцям раді в Україні, під час або після цієї війни, ми чекаємо на цих людей", - сказав Шмигаль.

Київ також уже обговорив технічні деталі повернення з урядом Німеччини.

"Ми домовилися з німецькою стороною та нашим новим міністром національної єдності працювати разом і знаходити рішення, як ми можемо повернути всіх українців якомога швидше", - додав голова українського уряду.

Візит Шмигаля до Німеччини

11 грудня глава Кабміну Денис Шмигаль разом з урядовою командою відправився до Берліну. Прем'єр мав зустрічі з федеральним канцлером Олафом Шольцом, віце-канцлером Робертом Габеком та брав участь в Українсько-німецькому бізнес-форумі.

За результатами переговорів голова юуряду зробив низку заяв. Зокрема, Шмигаль пояснив Шольцу важливість членства України в НАТО та повідомив, що в Україні можуть виробляти протитанкову зброю.

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