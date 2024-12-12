В уряді зайнялись питанням повернення українців з Німеччини, які виїхали під час війни

Прем'єр України Денис Шмигаль сподівається, що всі українці, які виїхали до Німеччини під час війни, повернуться в країну. Вже зроблені перші кроки в цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Так, за його словами, уряд " абсолютно зацікавлений у поверненні в нашу країну всіх українців, які виїхали в перші дні війни або після неї".

"Всім українським біженцям раді в Україні, під час або після цієї війни, ми чекаємо на цих людей", - сказав Шмигаль.

Київ також уже обговорив технічні деталі повернення з урядом Німеччини.