ua en ru
Чт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Грошима не заманити. Експерт розповіла, чому біженці будуть повертатися з-за кордону

Україна, Четвер 12 грудня 2024 12:23
UA EN RU
Грошима не заманити. Експерт розповіла, чому біженці будуть повертатися з-за кордону Українські біженці в Німеччині (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

За кордон через війну виїхало багато людей з вразливих категорій: мами з дітьми, пенсіонери старшого віку. Виживати в країнах Європи їм легше, тому повертатимуться вони в Україну не через виплати.

Про це у інтерв'ю для РБК-Україна розповіла доктор економічних наук Людмила Черенько.

Багато представників вразливих категорій виїхали за кордон, адже там легше виживати. Для матерів з дітьми, наприклад, створено кращі умови, а соціальні виплати значно вищі, нагадує співрозмовниця.

На її думку, біженці повертатимуться з різних причин.

"По-перше, до наших громадян, які тікали від війни, поки що досить лояльно ставляться. І в приймаючих країнах поки не ставлять досить жорсткі умови працевлаштування або відпрацювання певних годин для отримання безоплатного житла, соціальних виплат. Але це все тимчасово. Це колись закінчиться", – вважає Людмила Черенько.

Вона визнає, що європейські країни зацікавлені в наших громадянах і намагатимуться утримати їх навіть після завершення війни. Однак у довгостроковій перспективі вони не зможуть виправдовувати такі обсяги бюджетних витрат, як нині.

Повертатися будуть і ті, хто мав в Україні гарну спеціалізацію, гарну кар'єру, а в ЄС вимушений працювати на низьковаліфікованих роботах.

Також деякі українці, які виїхали в перші дні війни, інакше сприймають ризики. Тут люди "звикли" до небезпеки, тоді як за кордоном кожна новина про обстріли викликає шок. Якщо в Україні буде відносно безпечно – частина з них повернеться.

"По-перше, в нашої державі немає таких коштів, щоб ми могли змагатися з Німеччиною. Це смішно. Грошима за людей змагатися ми не можемо. По-друге, це буде несправедливо по відношенню до тих людей, які тут пережили війну: одним давати якісь великі суми, щоб вони приїздили і залишалися, а тим, хто жив тут під обстрілами і створював ВВП – ні, так бути не може", – зауважує економіст.

Натомість спрацювали б програми для бізнесу: як для іноземців, так і для всіх українців, незалежно від соціальних категорій, вважає вона.

"Але я спостерігаю за своїми знайомими і бачу: хто реально хотів повернутися, той вже повернувся. А повернулося насправді вже багато людей", – зауважує Людмила Черенько.

Нагадаємо раніше Людмила Черенько назвала позитивним фактором для економіки те, що українці під час війни ходять в кафе і театри, користуються послугами. Вона розповіла, що допомогло втримати економіку у 2024 році.

Також було названо два регіони України, де не зросла бідність під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Біженці Війна Росії проти України
NEWS
Графіки відключень світла складатимуть по-новому: в "Укренерго" пояснили, що зміниться
Графіки відключень світла складатимуть по-новому: в "Укренерго" пояснили, що зміниться
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу