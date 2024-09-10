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Шмигаль пояснив, навіщо створювати "Міністерство повернення українців"

Вівторок 10 вересня 2024 13:48
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Шмигаль пояснив, навіщо створювати "Міністерство повернення українців" Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Стратегія щодо повернення українців розподілена в функціоналі низки міністерств України. Уряд бажає пріоритезувати роботу в реальності та залучити команду людей, яка буде щоденно займатись цим питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час пресконференції.

За словами Шмигаля, ідея створення Міністерства повернення українців полягає у тому, що Україна бажає приділяти окрему увагу усім 7,5 млн українців, які сьогодні перебувають за кордоном.

"Ми всі говоримо якою є наша стратегія щодо повернення українців і ця стратегія розподілена в функціоналі Мінекономіки, Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, МЗС. В кожному міністерстві потрошки стратегії розпорошено, і насправді вона не виділена як пріоритет. Ми хочемо пріоритезувати цю роботу в реальності", - додав він.

Зокрема уряд залучить команду людей, яка щоденно працюватиме над вищезгаданою стратегією повернення українців.

Прем'єр зауважив, що для повернення наших громадян - їх важливо змотивувати. Попри те, що не усі будуть згодні повернутись - вони продовжують залишатись українцями, які підтримують країну внесками, донатами й часом протестами.

"Цей процес має бути організований, скоординований. Власне в цьому є ідея створення міністерства. Як ми будем це робити? Зараз йде робота, ми працюємо над тим як в реальності імплементувати ці ідеї", - пояснив він.

Питання повернення українців

Нещодавно голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, оголосив про плани створення в Україні нового "Міністерства повернення українців". Наразі ведуться дискусії щодо того, хто може очолити цей орган.

Ідея створення такого відомства була озвучена президентом Володимиром Зеленським ще в серпні, коли він назвав його "міністерством єдності". За словами президента, основна мета цього відомства - об’єднати українців, які перебувають за кордоном, та протидіяти впливу російської пропаганди.

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Денис Шмигаль
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