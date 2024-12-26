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Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону

Четвер 26 грудня 2024 19:54
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Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо повернення українців, які виїхали за кордон через війну. Обговорили рішення, необхідні для створення економічних та соціальних стимулів для громадян працювати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Сьогодні ж багато уваги було і щодо внутрішніх питань - тих рішень, тих новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну", - сказав Зеленський.

За його словами, головна задача на сьогодні - створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців працювати в Україні та "робити для України більше потенціалу, щоб бути на рівних у глобальній конкуренції".

Президент зазначив, що український народ довів свою сміливість і може продемонструвати світові свою можливість відновлюватися та відбудовуватися з руїн.

"Я провів сьогодні нараду щодо цього - були віцепрем’єр-міністри Чернишов, Федоров та Кулеба, команда Офісу. Ми готуємося на завтра ще розмови з представниками українського бізнесу - про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання", - розповів Зеленський.

Повернення українців з-за кордону

Нагадаємо, в уряді працюють над стимулюванням українців повернутися додому з-за кордону. Наприклад, як повідомив раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, влада вже займається питанням повернення українців з Німеччини.

До того ж в Україні створили "Міністерство повернення українців". Ідея створення такого відомства була озвучена президентом Володимиром Зеленським ще в серпні.

Додамо, нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна доктор економічних наук Людмила Черенько розповіла про причини, чому українські біженці можуть не повертатися додому.

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