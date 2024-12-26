Зеленский провел совещание по возвращению украинцев из-за границы
Президент Владимир Зеленский провел совещание по возвращению украинцев, которые выехали за границу из-за войны. Обсудили решения, необходимые для создания экономических и социальных стимулов для граждан работать в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Сегодня же много внимания было и по внутренним вопросам - тех решений, тех новаций, которые нужны в перспективе, чтобы Украина имела возможность вернуть как можно больше наших людей, которые выехали из-за войны", - сказал Зеленский.
По его словам, главная задача на сегодня - создать все необходимые экономические, социальные стимулы для украинцев работать в Украине и "делать для Украины больше потенциала, чтобы быть на равных в глобальной конкуренции".
Президент отметил, что украинский народ доказал свою смелость и может продемонстрировать миру свою возможность восстанавливаться и отстраиваться из руин.
"Я провел сегодня совещание по этому поводу - были вице-премьер-министры Чернышов, Федоров и Кулеба, команда Офиса. Мы готовимся на завтра еще разговоры с представителями украинского бизнеса - о том, какие системные решения нужны сейчас и в перспективе, чтобы дать Украине больше уверенности и сильное экономическое дыхание", - рассказал Зеленский.
Возвращение украинцев из-за границы
Напомним, в правительстве работают над стимулированием украинцев вернуться домой из-за границы. Например, как сообщил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, власти уже занимаются вопросом возвращения украинцев из Германии.
К тому же в Украине создали "Министерство возвращения украинцев". Идея создания такого ведомства была озвучена президентом Владимиром Зеленским еще в августе.
Добавим, недавно в интервью РБК-Украина доктор экономических наук Людмила Черенько рассказала о причинах, почему украинские беженцы могут не возвращаться домой.
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