ua en ru
Чт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский провел совещание по возвращению украинцев из-за границы

Четверг 26 декабря 2024 19:54
UA EN RU
Зеленский провел совещание по возвращению украинцев из-за границы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский провел совещание по возвращению украинцев, которые выехали за границу из-за войны. Обсудили решения, необходимые для создания экономических и социальных стимулов для граждан работать в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Сегодня же много внимания было и по внутренним вопросам - тех решений, тех новаций, которые нужны в перспективе, чтобы Украина имела возможность вернуть как можно больше наших людей, которые выехали из-за войны", - сказал Зеленский.

По его словам, главная задача на сегодня - создать все необходимые экономические, социальные стимулы для украинцев работать в Украине и "делать для Украины больше потенциала, чтобы быть на равных в глобальной конкуренции".

Президент отметил, что украинский народ доказал свою смелость и может продемонстрировать миру свою возможность восстанавливаться и отстраиваться из руин.

"Я провел сегодня совещание по этому поводу - были вице-премьер-министры Чернышов, Федоров и Кулеба, команда Офиса. Мы готовимся на завтра еще разговоры с представителями украинского бизнеса - о том, какие системные решения нужны сейчас и в перспективе, чтобы дать Украине больше уверенности и сильное экономическое дыхание", - рассказал Зеленский.

Возвращение украинцев из-за границы

Напомним, в правительстве работают над стимулированием украинцев вернуться домой из-за границы. Например, как сообщил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, власти уже занимаются вопросом возвращения украинцев из Германии.

К тому же в Украине создали "Министерство возвращения украинцев". Идея создания такого ведомства была озвучена президентом Владимиром Зеленским еще в августе.

Добавим, недавно в интервью РБК-Украина доктор экономических наук Людмила Черенько рассказала о причинах, почему украинские беженцы могут не возвращаться домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
DAILY
Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может