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Зеленський різко відреагував на плани продовжити обмеження експорту українського зерна

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, головною темою якої став експорт зерна. Зокрема, було порушено питання обмежень Єврокомісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

За його словами, Україна вірить у домовленості з Європейською комісією, але готується до будь-якого розвитку подій.

"Наша позиція зрозуміла: блокування експорту по суші після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, ні в якому вигляді неприпустимо", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що наша країна має зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштує.

Заборона експорту зерна

Нагадаємо, у травні Єврокомісія заборонила експортувати українське зерно до Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії. Це було пов'язано з тим, що такий експорт різко впливав на внутрішні ринки країн, що створювало проблеми для місцевих фермерів.

Обмеження спочатку запроваджували до 5 червня, але їх продовжили до 15 вересня.

Ще у червні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Єврокомісія пообіцяла нашій країні більше не продовжувати обмеження.

При цьому 19 липня міністри Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії вирішили попросити Єврокомісію продовжити обмеження щонайменше до кінця року.

Варто зауважити, що експорт українського зерна ускладнив вихід Росії із "зернової угоди", про яку країна-агресор заявила минулого тижня.

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