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Зеленский резко отреагировал на планы продлить ограничения экспорта украинского зерна

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, главной темой которого стал экспорт зерна. В частности, был поднят вопрос ограничений Еврокомиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

По его словам, Украина верит в договоренности с Европейской комиссией, но готовится к любому развитию событий.

"Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что наша страна держит связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое всех устроит.

Запрет на экспорт зерна

Напомним, в мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию. Это было связано с тем, что такой экспорт резко влиял на внутренние рынки вышеперечисленных стран, что создавало проблемы для местных фермеров.

Ограничения изначально вводили до 5 июня, но их продлили до 15 сентября.

Еще в июне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Еврокомиссия пообещала нашей стране больше не продлевать ограничения.

При этом 19 июля министры Венгрии, Польши, Словакии, Румынии и Болгарии решили попросить у Еврокомиссии продлить ограничения по меньшей мере до конца года.

Стоит заметить, что экспорт украинского зерна усложнил выход России из "зерновой сделки", о котором страна-агрессор заявила на прошлой неделе.

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