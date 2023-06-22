Зеленський провів нараду щодо духовної незалежності України

Український лідер зазначив, що не може бути духовних звʼязків із державою-терористом та тими хто виправдовує вбивство українців і покриває зло. Це доводить кожен день російського тероризму в Україні.

"Ми дійдемо до того моменту, коли всі залежності від Росії, якими хтось десь намагається маніпулювати, будуть знищені", - сказав Зеленський.

Заборона УПЦ Московського патріархату

У грудні 2022 року правоохоронні органи провели серію обшуків у храмах Української православної церкви Московського патріархату, розташованих у різних областях країни. Під час цих обшуків були виявлені докази, які свідчать про співпрацю попів із Російською Федерацією.

Внаслідок цього Зеленський активував рішення Ради національної безпеки і оборони, яке забороняє релігійні організації, пов'язані з центрами впливу в Росії. У багатьох областях України була зупинена діяльність УПЦ МП і вони були позбавлені права користуватися земельними ділянками.

Реакція українців

Дані опитування КМІС свідчать, що 85% українців на початку червня 2023 року вважали, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП. 66% людей вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні.