Зеленский провел совещание относительно духовной независимости Украины

Украинский лидер отметил, что не может быть духовных связей с государством-террористом и оправдывающими убийство украинцев и покрывающими зло. Это доказывает каждый день российского терроризма в Украине.

"Мы дойдем до того момента, когда все зависимости от России, которыми кто-то пытается манипулировать, будут уничтожены", - сказал Зеленский.

Запрет УПЦ Московского патриархата

В декабре 2022 правоохранительные органы провели серию обысков в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенных в разных областях страны. В ходе этих обысков были обнаружены доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве попов с Российской Федерацией.

В результате Зеленский активировал решение Совета национальной безопасности и обороны, которое запрещает религиозные организации, связанные с центрами влияния в России. Во многих областях Украины была остановлена деятельность УПЦ МП, и они были лишены права пользоваться земельными участками.

Реакция украинцев

Данные опроса КМИС свидетельствуют, что 85% украинцев в начале июня 2023 года считали, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ МП. 66% людей считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине.