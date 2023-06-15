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Лише повна заборона: ставлення українців до московської церкви значно погіршилося

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Україна, Четвер 15 червня 2023 09:53
Лише повна заборона: ставлення українців до московської церкви значно погіршилося Фото: дві третини українців підтримують заборону УПЦ МП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку червня 2023 року 85% українців вважали, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ Московського патріархату. У грудні минулого року цю думку поділяли 78% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Крім того, з 54% до 66% стало більше тих, хто вважає, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні. Ще 19% виступають за дещо м’якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року - 24%).

Водночас з 12% до 6% стало менше респондентів, на думку яких нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

Лише повна заборона: ставлення українців до московської церкви значно погіршилося

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, як і впродовж 2022 року, так і зараз Українська православна церква Московського патріархату продовжує діяльність, через яку її сприйняття серед населення залишається і навіть посилюється як "п’ятої колони Кремля".

"Ріст підтримки повної заборони УПЦ (МП) свідчить, що в останніх гострих протистояннях (наприклад, Києво-Печерська лавра) більш переконливими для громадськості були аргументи критиків цієї церкви. Нездатність "на практиці" довести справжність розриву з РПЦ, "наслідки" діяльності в Києво-Печерській лаврі, млява (або просто відсутня) реакція на своїх священнослужителів-зрадників та безпорадна тиша у відповідь на анексію своїх єпархій (як-от Бердянської) тільки кристалізують негативне ставлення до церкви", - зазначив він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 26 травня - 5 червня 2023 року серед 1029 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже дві третини українців (63%) підтримують перехід на новий церковний календар, який передбачає перенесення Різдва на 25 грудня.

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