Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Одеській області: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент повідомив, що головна увага під час наради була присвячена питанню підготовки до опалювального сезону, захисту об’єктів енергетики та підключення плавучих електростанцій.

"Обговорили й роботу портової інфраструктури та функціонування зернового коридору", - зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що під час наради вони також окремо розглянули підтримку людей, які постраждали від російської агресії, зокрема компенсації мешканцям за зруйноване житло.