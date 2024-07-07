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Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Одеській області: що відомо

Україна, Неділя 07 липня 2024 21:44
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Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Одеській області: що відомо Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні український президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Президент повідомив, що головна увага під час наради була присвячена питанню підготовки до опалювального сезону, захисту об’єктів енергетики та підключення плавучих електростанцій.

"Обговорили й роботу портової інфраструктури та функціонування зернового коридору", - зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що під час наради вони також окремо розглянули підтримку людей, які постраждали від російської агресії, зокрема компенсації мешканцям за зруйноване житло.

Нагадаємо, сьогодні президент відвідав Одесу та вшанував військовослужбовців ВМС України. До того ж Одесу відвідали також нідерландські міністри, а саме міністр оборони Каспар Велдкамп й закордонних справ Рубен Брекельманс, а також новий міністр оборони Британії Джон Хілі.

Зеленський провів зустріч з міністрами та заявив про "хороші деталі".

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Володимир Зеленський Одеса
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