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Зеленский провел совещание по ситуации в Одесской области: что известно

Украина, Воскресенье 07 июля 2024 21:44
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Зеленский провел совещание по ситуации в Одесской области: что известно Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент сообщил, что главное внимание во время совещания было посвящено вопросу подготовки к отопительному сезону, защиты объектов энергетики и подключения плавучих электростанций.

"Обсудили и работу портовой инфраструктуры и функционирование зернового коридора", - отметил Зеленский.

Он также сообщил, что во время совещания они также отдельно рассмотрели поддержку людей, пострадавших от российской агрессии, в частности компенсации жителям за разрушенное жилье.

Напомним, сегодня президент посетил Одессу и почтил военнослужащих ВМС Украины. К тому же, Одессу посетили также нидерландские министры, а именно министр обороны Каспар Велдкамп и иностранных дел Рубен Брекельманс, а также новый министр обороны Британии Джон Хили.

Зеленский провел встречу с министрами и заявил о "хороших деталях".

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