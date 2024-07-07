Одесу відвідали міністри Британії та Нідерландів. Зеленський заявив про "хороші деталі"

Сьогодні, 7 липня, Одесу відвідали нідерландські міністри, а саме міністр оборони Каспар Велдкамп й закордонних справ Рубен Брекельманс, а також новий міністр оборони Британії Джон Хілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

Президент повідомив, що він поінформував міністрів про ситуацію на полі бою. Він також заявив, що під час зустрічі, вони заслухали доповідь від командувача ВМС Олексія Неїжпапи.

"Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами - є хороші нові деталі такої нашої співпраці", - підкреслив Зеленський.

Він також повідомив, що він спільно з міністрами також обговорив зміцнення українського ППО.

"Це наш безумовний пріоритет, і я вдячний за готовність робити наступні кроки - зокрема по F-16", - повідомив глава держави.