ua en ru
Нд, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Одесу відвідали міністри Британії та Нідерландів. Зеленський заявив про "хороші деталі"

Одеса, Неділя 07 липня 2024 20:38
UA EN RU
Одесу відвідали міністри Британії та Нідерландів. Зеленський заявив про "хороші деталі" Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 липня, Одесу відвідали нідерландські міністри, а саме міністр оборони Каспар Велдкамп й закордонних справ Рубен Брекельманс, а також новий міністр оборони Британії Джон Хілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

Президент повідомив, що він поінформував міністрів про ситуацію на полі бою. Він також заявив, що під час зустрічі, вони заслухали доповідь від командувача ВМС Олексія Неїжпапи.

"Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами - є хороші нові деталі такої нашої співпраці", - підкреслив Зеленський.

Він також повідомив, що він спільно з міністрами також обговорив зміцнення українського ППО.

"Це наш безумовний пріоритет, і я вдячний за готовність робити наступні кроки - зокрема по F-16", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, що під час прес-конференції в Києві Велдкамп повідомив, що Нідерланди не виключають навчання українських військових на території України.

Тим часом міністр оборони Нідерландів сьогодні заявив, що літаки F-16 будуть в Україні в найближчій перспективі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Нідерланди про навчання військових в Україні: поки планів немає, але не виключаємо
Нідерланди про навчання військових в Україні: поки планів немає, але не виключаємо
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон