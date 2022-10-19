Зеленський провів нараду щодо безпеки енергопостачання: подробиці

На зустрічі розглядалися актуальні питання щодо безпеки на критично важливих об’єктах, які забезпечують життєдіяльність міст, селищ і сіл України.

"Також розглянуті необхідні кроки для проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів об’єктів енергозабезпечення військами країни-терориста - Росії", - йдеться у повідомленні.

Учасники наради обговорили сценарії можливих наслідків і моделі підтримки населення під час імовірних загроз різного ступеня небезпечності. Були погоджені необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах. Також влада планує зупинитися на співпраці з міжнародними партнерами щодо обладнання для забезпечення всіх населених пунктів, де немає електроенергії

"Було поставлено завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ і сіл", - додали наостанок.