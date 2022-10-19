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Зеленський про атаки Росії: За добу терористичних ударів зазнали понад 10 регіонів України

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Середа 19 жовтня 2022 00:47
Зеленський про атаки Росії: За добу терористичних ударів зазнали понад 10 регіонів України Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом доби підступно атакували понад 10 регіонів України. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Терористичних ударів зазнали Житомирщина, Київщина, Сумщина, Дніпро, Кривий Ріг, Харківщина, Запоріжжя, Миколаїв та інші міста півдня України, Донбас", - сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що всюди, де це можливо, тривають прискорені відновлювальні роботи.

Водночас він наголосив, що загальна ситуація ще потребує дуже свідомого споживання електрики й обмеження використання в пікові години техніки, яка споживає багато енергії.

"Що більш свідомим є наше побутове споживання електрики із 17 до 23 години, то більш стабільною буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила для пікових годин, допомагає всій країні", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що німецька система ППО IRIS-T, яка вже задіяна на південному напрямку України, дуже добре показала себе.

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