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Зеленський провів нараду щодо безпеки енергопостачання: подробиці

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Україна, Середа 19 жовтня 2022 16:45
Зеленський провів нараду щодо безпеки енергопостачання: подробиці Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 19 жовтня, відбулася стратегічна нарада щодо безпеки на об’єктах енергозабезпечення. Учасники обговорили заходи для ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

На зустрічі розглядалися актуальні питання щодо безпеки на критично важливих об’єктах, які забезпечують життєдіяльність міст, селищ і сіл України.

"Також розглянуті необхідні кроки для проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів об’єктів енергозабезпечення військами країни-терориста - Росії", - йдеться у повідомленні.

Учасники наради обговорили сценарії можливих наслідків і моделі підтримки населення під час імовірних загроз різного ступеня небезпечності. Були погоджені необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах. Також влада планує зупинитися на співпраці з міжнародними партнерами щодо обладнання для забезпечення всіх населених пунктів, де немає електроенергії

"Було поставлено завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ і сіл", - додали наостанок.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом доби підступно атакували понад 10 регіонів України.

Раніше стало відомо, що внаслідок обстрілу Києва було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Деснянському районі столиці.

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