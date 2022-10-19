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Зеленский провел совещание по безопасности энергоснабжения: подробности

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Украина, Среда 19 октября 2022 16:45
Зеленский провел совещание по безопасности энергоснабжения: подробности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 19 октября, состоялось стратегическое совещание по безопасности на объектах энергообеспечения. Участники обсудили меры по ликвидации последствий в случае выведения из строя энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

На встрече рассматривались актуальные вопросы безопасности на критически важных объектах, обеспечивающих жизнедеятельность городов, поселков и сел Украины.

"Также рассмотрены необходимые шаги по прохождению отопительного сезона в условиях постоянных обстрелов объектов энергообеспечения войсками страны-террориста - России", - говорится в сообщении.

Участники совещания обсудили сценарии возможных последствий и модели поддержки населения во время возможных угроз разной степени опасности. Были согласованы необходимые меры по отсутствию электроэнергии в населенных пунктах. Также власти планируют остановиться на сотрудничестве с международными партнерами по оборудованию для обеспечения всех населенных пунктов, где нет электроэнергии.

"Была поставлена задача оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел", - добавили в заключение.

Напомним, что российские оккупанты в течение суток коварно атаковали более 10 регионов Украины.

Ранее стало известно, что в результате обстрела Киева был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Деснянском районе столицы .

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