Зеленский провел совещание по безопасности энергоснабжения: подробности
В среду, 19 октября, состоялось стратегическое совещание по безопасности на объектах энергообеспечения. Участники обсудили меры по ликвидации последствий в случае выведения из строя энергосистемы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.
На встрече рассматривались актуальные вопросы безопасности на критически важных объектах, обеспечивающих жизнедеятельность городов, поселков и сел Украины.
"Также рассмотрены необходимые шаги по прохождению отопительного сезона в условиях постоянных обстрелов объектов энергообеспечения войсками страны-террориста - России", - говорится в сообщении.
Участники совещания обсудили сценарии возможных последствий и модели поддержки населения во время возможных угроз разной степени опасности. Были согласованы необходимые меры по отсутствию электроэнергии в населенных пунктах. Также власти планируют остановиться на сотрудничестве с международными партнерами по оборудованию для обеспечения всех населенных пунктов, где нет электроэнергии.
"Была поставлена задача оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел", - добавили в заключение.
Напомним, что российские оккупанты в течение суток коварно атаковали более 10 регионов Украины.
Ранее стало известно, что в результате обстрела Киева был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Деснянском районе столицы .
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