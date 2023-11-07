Зеленський провів нараду з розвідкою: обговорили чутливі питання

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 листопада, провів нараду з розвідкою. На ній було обговорено чутливі питання захисту українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

"Сьогодні більшою мірою день нарад. Нещодавно завершив нараду з розвідкою. Вузький склад, дуже чутливі питання захисту наших людей. Деталі будуть трохи згодом", - зазначив Зеленський.

Ракетні удари та атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно б'ють по Україні за допомогою дронів і ракет, внаслідок чого гинуть мирні українці. Цілями ворога найчастіше стають об'єкти цивільної інфраструктури.

При цьому, як зазначала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, атаки росіян по Україні можуть стати масовішими після настання холодів.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скибіцький у колонці для РБК-Україна написав, що Росія готується до можливих обстрілів української енергетики взимку.

Більш детально про те, коли такі удари можуть розпочатися, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.