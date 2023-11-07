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Зеленский провел совещание с разведкой: обсудили чувствительные вопросы

Киев, Вторник 07 ноября 2023 22:42
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Зеленский провел совещание с разведкой: обсудили чувствительные вопросы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 ноября, провел совещание с разведкой. На нем обсуждались чувствительные вопросы защиты украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Сегодня в большей степени день совещаний. Недавно завершил совещание с разведкой. Узкий состав, очень чувствительные вопросы защиты наших людей. Детали будут чуть позже", - отметил Зеленский.

Ракетные удары и атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно бьют по Украине при помощи дронов и ракет, в результате чего гибнут мирные украинцы. Целями врага чаще всего становятся объекты гражданской инфраструктуры.

При этом, как отмечала начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк, атаки россиян по Украине могут стать более массированными после наступления холодов.

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в колонке для РБК-Украина написал, что Россия готовится к возможным обстрелам украинской энергетики зимой.

Более детально о том, когда такие удары могут начаться, можете узнать в материале РБК-Украина.

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