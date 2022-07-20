ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В СНБО назвали число лиц, подпадающих под деолигархизацию

Новина українською →
Украина, Среда 20 июля 2022 15:33
В СНБО назвали число лиц, подпадающих под деолигархизацию Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Сейчас под признаки, определенные Законом о деолигархизации, подпадают ориентировочно 86 человек. В СНБО обсудили вопросы основных этапов формирования и ведения реестра олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СНБО Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, положения закона о деолигархизацию предусматривает формирование и ведение реестра таких лиц. Эту процедуру обеспечивает аппарат СНБО Украины.

Данилов акцентировал на важности усиления межведомственного сотрудничества для повышения эффективности его выполнения.

По результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольному комитету Украины, Службе безопасности Украины и Национальному банку Украины.

"Шаг за шагом, последовательно очистим страну от олигархического влияния", - заявил Данилов.

Напомним, SCM Ахметова объявил о выходе из медиа-бизнеса 11 июля. "Медиа Группа Украина" вернули государству все лицензии на вещание и издание печатных СМИ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО олигарх
NEWS
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен